Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511025

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 6. November 2025, drangen Unbekannte in Langenfeld zwischen 11 Uhr und 13:15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Locher Weg ein. Die Täterinnen oder Täter hebelten eine Terassentür auf und durchwühlten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

