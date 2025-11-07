Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist in Hilden: Polizei bittet um Hinweise - 2511028

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Donnerstagabend, 6. November 2025, entblößte sich in Hilden ein noch unbekannter Mann vor einer 44-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 23:15 Uhr saß die Frau im Wartebereich des St. Josefs Krankenhauses an der Walder Straße, als sie einen Mann bemerkte, der ihr gegenübersaß und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Kurz danach stand er auf und verließ das Krankenhaus durch den Haupteingang an der Walder Straße. Die Frau alarmierte die Polizei, die den Exhibitionisten in einer sofort eingeleiteten Fahndung leider nicht mehr antreffen konnte.

Der Unbekannte wird als männlich und dunkelhäutig beschrieben.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit in der Nähe des Krankenhauses einen verdächtigen Mann beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell