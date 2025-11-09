Polizei Mettmann

POL-ME: Autobrand mit unklarer Ursache - die Polizei bittet um Hinweise - 2511031

Velbert (ots)

Am späten Freitagabend, 7. November 2025, geriet in Velbert ein geparktes Auto aus noch ungeklärten Gründen in Brand. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Ein aufmerksamer Zeuge meldeten gegen 22:50 Uhr einen in Brand stehenden schwarzen BMW Mini auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Metallstraße. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Dennoch wurde der Mini im Frontbereich stark beschädigt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und fragt:

Wer hat an der Metallstraße zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

