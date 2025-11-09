Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand - die Polizei bittet um Hinweise - 251130

Hilden (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 9. November 2025, wurden gleich zwei Mülltonnen in Hilden durch Feuer schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 1 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Walder Straße gerufen. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass vor dem Haus Nummer 210 zwei Mülltonnen in Vollbrand standen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Trotzdem wurden die Kunststofftonnen schwer beschädigt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein entsprechendes Verfahren ein. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Walder Straße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

