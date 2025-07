Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter raubt Mann aus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person raubte am Samstag, dem 19.07.2025 gegen 22:30 Uhr einen Mann aus, als dieser sich auf dem Weg vom Hauptbahnhof Mannheim in Höhe des Quadrates L 7 befand. Der 41-jährige Mann wurde plötzlich bewusstlos. Als er wieder aufwachte, fiel ihm auf, dass sein Rucksack nicht mehr da war. Ein Zeuge, welcher zuvor auch den Tatverdächtigen mit dem Rucksack des 41-Jährigen in Richtung Hauptbahnhof flüchten sah, leistete erste Hilfe. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 41-Jährige durch den Tatverdächtigen mit einem Gegenstand von hinten niedergeschlagen wurde. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieb werden: Anfang 20, 170-180 cm groß, normale Figur. Bekleidet war er mit einer Kappe, einem dunklen Shirt und Jeans. Dazu trug er eine silberne Halskette.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des schweren Raubes aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

