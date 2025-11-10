POL-ME: Garagenbrand: Nissan Qashqai zerstört - 2511034
Ratingen (ots)
Am Freitag, 7. November 2025, wurde beim Brand einer Garage in Ratingen ein Nissan Qashqai komplett zerstört. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Die Einzelgarage sowie ein Anbau waren gegen 19:45 Uhr in der Wiechertstraße in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Ratingen in einer Pressemeldung berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/6154066), hatte das Feuer bereits den Anbau erfasst und drohte, auch auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Durch die intensive Wärmeentwicklung wurden zudem die Fassade des Hauses, eine benachbarte Hecke sowie zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Wohnmobile in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand sehr schnell, konnte aber nicht verhindern, dass der in der Garage geparkte, neun Jahre alte Nissan komplett abbrannte. Auch die Garage sowie das Garagentor wurden komplett zerstört.
Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein und schätzt den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Möglicherweise war ein im Haus neben der Garage betriebener Kamin die Brandursache, was zurzeit von den Brandermittlern der Kriminalpolizei überprüft wird.
