Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen löscht Garagenbrand in der Wiechertstraße

Ratingen (ots)

Am Abend des 07. November 2025 wurde die Feuerwehr Ratingen um 19:50 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Wiechertstraße alarmiert. Die erste Meldung lautete zunächst "Rauch und Flammen aus Einfamilienhaus". Bereits während der Anfahrt korrigierte die Leitstelle das Meldebild und informierte, dass offenbar eine Garage in Brand stand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Lage. In einer Garage mit Anbau brannte ein Pkw in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf den Anbau übergegriffen und drohte, auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Durch die intensive Wärmeentwicklung wurden zudem die Fassade des Hauses, eine benachbarte Hecke sowie zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Wohnmobile in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise hatten die Bewohner des Hauses beim Eintreffen der Feuerwehr unverletzt das Gebäude verlassen.

Um eine Brandausbreitung auf das Wohnhaus zu verhindern, wurde umgehend eine Riegelstellung aufgebaut und ein Löschangriff von zwei Seiten eingeleitet. Dank dieser Maßnahmen konnte das Feuer rasch eingedämmt und nach etwa zehn Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Nach rund 20 Minuten war das Feuer so weit gelöscht, dass nur noch Nachlöscharbeiten erforderlich waren.

Im Verlauf der Löscharbeiten wurde die Hausfassade über die Drehleiter kontrolliert. Bereits eingedrungener Rauch sowie Hitze konnten durch das Öffnen des Daches und der Fassade abgeleitet werden, wodurch eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert wurde. Nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgte eine Überprüfung des Gebäudes mit einem Mehrgasmessgerät. Es wurden keine erhöhten Werte festgestellt, sodass die Bewohner schließlich wieder in ihr Haus zurückkehren konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, der Löschzug Mitte sowie der Löschzug Tiefenbroich zur Sicherstellung des Grundschutzes. Der gesamte Einsatz konnte nach rund zwei Stunden erfolgreich beendet werden.

