Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schwerer Arbeitsunfall in Industriehalle - Mitarbeiter durch Stahlbleche eingeklemmt

Ratingen (ots)

Am heutigen Montagvormittag gegen 10:55 Uhr wurden die Feuerwehr Ratingen und der Rettungsdienst zu einem schweren Arbeitsunfall in einer Industriehalle an der Robert-Zapp-Str. im Stadtteil Tiefenbroich alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde ein Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma von einer Palette mit Stahlblechen eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Dank der schnellen notärztlichen Versorgung sowie des umgehenden Einsatzes des Rettungsdienstes konnte der Verletzte während der technischen Rettung durch die Feuerwehr medizinisch stabilisiert werden. Für die Befreiung der eingeklemmten Person setzte die Feuerwehr verschiedene technische Rettungsmethoden ein. Neben hydraulischem und pneumatischem Rettungsgerät kam auch ein in der Halle befindlicher Lastenzug zum Einsatz. Nach der erfolgreichen Rettung und Stabilisierung wurde der Patient in eine geeignete Fachklinik transportiert. Mitarbeitende der betroffenen Firma wurden durch ein speziell geschultes Team der Notfallseelsorge betreut. Im Einsatz befanden sich neben der Berufsfeuerwehr Ratingen mit Einheiten beider Standorte und dem Führungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Tiefenbroich sowie zusätzliche Kräfte vom Standort Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt des Kreises Mettmann vom Standort Ratingen, ein Rettungshubschrauber aus Duisburg, die Polizei des Kreises Mettmann sowie ein Team der Notfallseelsorge des Kreises Mettmann. Zur Ursache des Unfalls kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell