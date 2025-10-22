Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen, Breitscheider Weg, Gewerbepark

Ratingen (ots)

Am 22.10.2025 wurde die Feuerwehr Ratingen um 14:41 Uhr zu einem Unfall zum Breitscheider Weg alarmiert. In einem dortigen Gewerbepark war in einer Lagerhalle ein Arbeiter aus mehreren Metern Höhe gestürzt und hatte sich erhebliche Kopfverletzungen zugezogen. Der bereits zuvor eingetroffene Rettungsdienst wurde unterstützt. Nach weiterer Stabilisierung durch die Notärztin wurde der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg angefordert. Somit konnte der Patient durch die Besatzung des RTH zur weiteren Behandlung in eine geeignete Fachklinik geflogen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus mit Notärztin, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lintorf sowie die Polizei/Kripo.

