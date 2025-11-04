PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall BAB 3 - Person eingeklemmt

Ratingen (ots)

Am heutigen Morgen des 04.11.2025 wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 10.50 Uhr mit dem Einsatzstichwort "eingeklemmte Person" zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Duisburg alarmiert. Zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und dem Rasthof Hösel war ein Wohnmobil von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts in den Grünstreifen gerutscht.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Fahrerin mit zwei Hunden noch im Fahrzeug, war aber entgegen der ersten Meldungen weder eingeklemmt noch eingeschlossen. Der Rettungsdienst leitete unmittelbar die medizinische Versorgung der Patientin ein, durch die Feuerwehr wurden die Hunde gesichert und neben dem Brandschutz auch die Verkehrsabsicherung durchgeführt. Nach schonender Rettung der Patientin wurde diese mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung zur weiteren Abklärung und Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die augenscheinlich unverletzten Hunde wurden vorübergehend in Obhut genommen und übergangsweise in einem Tierheim untergebracht. Da keine Betriebsmittel ausliefen wurde die Einsatzstelle nach ca. 30 Minuten zur weiteren Ermittlung und zur Sicherung bzw. Bergung des Unfallfahrzeugs an die Autobahnpolizei übergeben.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der Standorte Mitte und Homberg, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Autobahnpolizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen
Markus Feier
E-Mail: markus.feier@ratingen.de
www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell

