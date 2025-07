Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person zerkratzt Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Bergbad, Sonntag, 29.06.2025, 13.00 Uhr - Montag, 30.06.2025, 06.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte Person beschädigte mittels eines unbekannten Gegenstandes den Pkw eines 25-jährigen Mannes. Der Geschädigte parkte seinen Pkw Daimler am Sonntag gegen 13.00 Uhr ordnungsgemäß vor einem Mehrfamilienhaus an der o.g. Straße ab. Am Montagmorgen bemerkte er die Beschädigungen in Form von Kratzer an der vorderen Fahrertür bis hin zur hinteren Tür.

Der Schaden beläuft sich ca. 200,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell