POL-ME: Aufbruchsserie bei Handwerkerautos - 2511036

Mettmann / Erkrath (ots)

Zwischen Donnerstag, 6. November 2025, und Samstag, 8. November 2025, brachen bislang Unbekannte in insgesamt acht Handwerkerautos in Mettmann und Erkrath ein. In sechs Fällen erbeuteten sie dabei Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Wert von jeweils mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Ein Schwerpunkt der Diebstähle war die Max-Planck-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus, wo die Täterinnen oder Täter allein zwischen Freitag, 7. November 2025, 16 Uhr, und Samstag, 8. November 2025, 22 Uhr, Werkzeuge aus vier zuvor gewaltsam geöffneten Opel Vivaro eines Immobilienunternehmens entwendeten.

Auch in Hochdahl waren die Unbekannten aktiv: In der Brechtstraße verschafften sie sich zwischen Donnerstag, 6. November 2025, 18:30 Uhr, und Freitag, 7. November 2025, 18 Uhr, gewaltsam Zugang zum Laderaum eines Vans und entwendeten diverse Werkzeuge. Ein weiterer, versuchter Aufbruch eines Firmenautos in der Schimmelbuschstraße blieb dagegen erfolglos.

In der Moselstraße in Mettmann entwendeten sie jedoch zwischen Freitag, 7. November 2025, 15:30 Uhr, und Samstag, 8. November 2025, 9 Uhr, Arbeitsgeräte und Werkzeuge aus einem VW Transporter. Der versuchte Aufbruch eines VW Crafter in der Talstraße im Zeitraum Freitag, 7. November 2025, 19 Uhr und Samstag, 8. November 2025, 1:30 Uhr, hatte allerdings keinen Erfolg.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat an den genannten Orten zu den angegebenen Zeiten Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 und in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell