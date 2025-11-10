Polizei Mettmann

POL-ME: Infostand im Hildener Berufskolleg: Bewerbungsfrist für die Polizei naht - 2511037

Hilden (ots)

Wer eine umfangreiche und vielseitige Ausbildung, spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten und einen sicheren Job mit Perspektive und geregeltem Einkommen sucht, ist bei der Polizei NRW genau richtig. Ein Weg dorthin führt über die Fachoberschule Polizei, die von Bewerberinnen und Bewerbern mit mittlerem Schulabschluss besucht werden kann.

Aktuell können sich junge Schülerinnen und Schüler, die bald die 10. Klasse mit mittlerem Bildungsabschluss beenden oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe besitzen, noch bis zum 30. November für den Bildungsgang mit Start 2026 über www.genau-mein-fall.de/nextlevel bewerben.

Unter dem Link sind alle wichtigen Informationen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens sowie rund um das Studium und die Ausbildung an der Fachoberschule zu finden.

Die Personalwerberinnen der Kreispolizei Mettmann, Nicole Rehmann und Jennifer Sá Galante Baasch, sind zudem am Samstag, 15. November 2025, von 10 bis 13 Uhr mit einem Infostand beim Tag der Offenen Tür im Berufskolleg Hilden, Am Holterhöfchen 34, vertreten. Sie geben dann Tipps und Auskünfte rund um die Bewerbung, das Studium und das Berufsbild Polizei.

