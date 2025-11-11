PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Hochwertige Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen - 2511041

Hilden (ots)

Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten in Hilden zwei hochwertige Fahrräder aus einer privaten Tiefgarage an der Heiligenstraße. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Zwischen Donnerstag (6. November 2025), 18 Uhr, und Montag (10. November 2025), 7:00 Uhr, öffneten die Unbekannten vermutlich eine Hintertür der Tiefgarage und stahlen zwei hochwertige, mit massiven Gliederschlössern gesicherte Fahrräder: Ein betongraues Gravelbike der Marke Canyon sowie ein mintgrünes Rennrad der Marke Bianchi. Der Schaden liegt geschätzt im höheren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

