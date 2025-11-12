Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511044

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Sonntag, 9. November 2025, gegen 16 Uhr, bis Dienstag, 11. November 2025, gegen 15:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

In der Zeit von Montagabend, 10. November 2025, gegen 19 Uhr, bis Dienstag, 11. November 2025, gegen 7:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Notariat in einem Mehrfamilienhaus an der Mittelstraße in Heiligenhaus eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 11. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 9 und 12 Uhr in ein Reihenhaus an der Erfurter Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Dienstag, 11. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 19:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Düsselring in Höhe der Straße "Quantenberg" in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Dienstag, 21. Oktober 2025, gegen 9 Uhr, bis Dienstag, 11. November 2025, gegen 14 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus an der Straße "Zum Stadion" in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Nacht auf Mittwoch, 12. November 2025, ist ein noch unbekannter Täter gegen 3:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Carl-Becker-Straße in Langenfeld eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und traf dort auf einen Bewohner. Daraufhin flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Flurstraße. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Der Täter wird beschrieben als: männlich, ungefähr 1,90 Meter groß, schlank, dunkel bekleidet und mit einer dunklen Kopfbedeckung. Er hielt eine Taschenlampe in der Hand.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann