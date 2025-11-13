Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut drei Autos aufgebrochen - 2511049

Langenfeld (ots)

Zwischen Dienstag (11. November 2025), 19 Uhr, und Mittwoch (12. November 2025), 11 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter erneut in Langenfeld drei Autos auf. Die Polizei ermittelt und bittet Hinweise.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand war Folgendes geschehen:

In der Straße Mautpfad schlugen die Unbekannten bei zwei Autos - einem 1er BMW und einem Mercedes E220 - die Seitenscheiben ein und entwendeten das Lenkrad beziehungsweise Bargeld.

Auch am Winkelsweg wendeten die Täterinnen oder Täter Gewalt an und zerstörten die hintere Seitenscheibe eines VW Polo. Aus dem Wageninneren stahlen sie einen Laptop.

Ob die Taten in einem Zusammenhang mit ähnlichen Autoaufbrüchen in Langenfeld zwischen Montag, 10. November 2025, und Dienstag, 11. November 2025, stehen (ots-Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6156773), überprüft die Polizei zurzeit mit ihren Ermittlungen. Und sie bittet um Hinweise:

Wer kann zu den Autoaufbrüchen im genannten Zeitraum Verdächtiges melden oder sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld jederzeit entgegen unter 02173 288-6310.

