Polizei Bochum

POL-BO: Straßenraub am Herner Bahnhof - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Raubdelikts, das sich am Samstagabend, 8. November, am Herner Bahnhof ereignet haben soll.

Nach bisherigem Stand war ein 16-jähriger Recklinghäuser zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr gemeinsam mit zwei weiblichen Jugendlichen am Bahnhofsplatz in Richtung Baumstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 15 plötzlich einen Schlag gegen seinen Hinterkopf verspürte.

Durch den Schlag ließ der 16-Jährige seine Wertsachen fallen, die er in den Händen hielt. Auch seine Brille fiel zu Boden. Als er sich umdrehte, bemerkte er zwei unbekannte Männer, die seine Gegenstände entwendeten.

Anschließend konnte der Jugendliche flüchten. Er blieb unverletzt. Eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor.

Das Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

