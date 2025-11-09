Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall - Inline-Skaterin (48) schwer verletzt

Witten (ots)

Eine 48-jährige Inline-Skaterin aus Dinslaken wurde am Samstag, 8. November, bei einem Alleinunfall in Witten-Heven schwer verletzt.

Die 48-Jährige befuhr gegen 16.30 Uhr den Inliner-Weg am Kemnader Stausee in Richtung "In der Lake". Auf Höhe der Hausnummer 7 verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und stürzte.

Hierbei zog sich die Inline-Skaterin, die ohne Helm unterwegs war, schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell