POL-BO: Alleinunfall - Inline-Skaterin (48) schwer verletzt
Witten (ots)
Eine 48-jährige Inline-Skaterin aus Dinslaken wurde am Samstag, 8. November, bei einem Alleinunfall in Witten-Heven schwer verletzt.
Die 48-Jährige befuhr gegen 16.30 Uhr den Inliner-Weg am Kemnader Stausee in Richtung "In der Lake". Auf Höhe der Hausnummer 7 verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und stürzte.
Hierbei zog sich die Inline-Skaterin, die ohne Helm unterwegs war, schwere Verletzungen zu.
Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
