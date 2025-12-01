Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Schwerer Unfall auf der K338 - 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der Hauptstraße (K338) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 37-jähriger Fahrer eines VW Caddy war auf der Kreisstraße in Richtung Bad Laer unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und in Höhe der Einmündung Wiesengrund mit einem Ford Fiesta kollidierte. Der 19-jährige Fahrer des Kleinwagen wurde schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Im VW Caddy befanden sich der 37-jährige Fahrer und ein 13-jähriges Kind. Beide wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung ist derzeit weiterhin voll gesperrt. Sperrungen wurden an den Knotenpunkten Hauptstraße/Sunderweg sowie Hauptstraße/Wiesengrund eingerichtet. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell