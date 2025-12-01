PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Bramsche/Bohmte: Einbrüche in zwei Bäckereifilialen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu Einbrüchen in zwei Bäckereifilialen in Bramsche und Bohmte. Betroffen ist eine Bäckerei in der Straße am Markt in Bramsche sowie eine Bäckereifiliale an der Bremer Straße in Bohmte. Die Tatzeit erstreckt sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Sonntag 16:00 Uhr und Montag 02:00 Uhr.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen. Dort durchsuchten sie die Geschäftsräume offenbar gezielt auf der Suche nach Wertgegenständen oder Bargeld. Was genau die Täter entwendeten ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann momentan nicht konkret beziffert werden.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der betroffenen Filialen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461 / 94530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

