Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: 13-Jähriger eScooter- Fahrer verunfallt tödlich

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 13.11.2025, gegen 06:30 Uhr kam ein 13-jähriger Fahrer eines eScooter nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung im Bereich des Friedhofs im Wutöschingen Ortsteil Degernau zu Fall und wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er am Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlag. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

