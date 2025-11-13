Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Dunkler Kombi flüchtet nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, ereignete sich gegen 16:20 Uhr ein Auffahrunfall an der Ampelanlage der Kreuzung Colmarer Straße zur B532 in Weil am Rhein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein dunkler Kombi, möglicherweise eine Mercedes E-Klasse mit Lörracher Zulassung, auf einen an der Ampel stehenden Renault Kangoo aufgefahren sein. Dabei wurde der Renault beschädigt. Der dunkle Kombi entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Basel ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen dunklen Kombi geben können oder die den Sachverhalt beobachtet habe. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

