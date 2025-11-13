PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer. Nach bisherigen Ermittlungen soll es in der Luisenstraße in Lörrach, etwa auf Höhe des Rathauses, zu einem Zusammenstoß zwischen einem 17-jährigen Radfahrer und einem bislang noch unbekannten Fahrzeug gekommen sein. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die fahrende Person des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den verletzen Radfahrer oder die Schadensregulierung zu kümmern. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9800 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

