PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Urteil im Beschleunigten Verfahren wegen Sexuellen Übergriffs

Freiburg (ots)

Wegen Sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit Körperverletzung wurde ein 69-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.

Am Sonntagmittag, den 09.11.2025, sprach der 69-jährige kosovarische Staatsangehörige in der Dampfsauna eines Fitnessstudios im Freiburger Umland eine 42-jährige Frau an, machte dieser ungefragt Komplimente und äußerte anzügliche Bemerkungen, woraufhin die Frau unmissverständlich zu verstehen gab, kein Interesse am Tatverdächtigen zu haben. Als die Frau die Sauna verlassen wollte, hielt der Tatverdächtige sie an der Hand fest und griff ihr in sexueller Absicht an die unbekleidete Brust. Zudem begann er die Frau zu küssen, sodass diese in der Folge eine Rötung am Hals erlitt. Die Frau konnte sich der Situation entziehen und sich an das Studiopersonal wenden. Der in der Schweiz lebende Tatverdächtige, der sich für einen Wochenendaufenthalt im Freiburger Umland befand, konnte in der Folge durch Polizeibeamte der Kriminalpolizei Freiburg auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unmittelbar festgenommen werden. Bereits am Montag, den 10.11.2025, wurde der Mann durch das Amtsgericht Freiburg im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit Bewährung nebst einer Geldauflage von 2.500 Euro verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg führt bereits seit dem Jahr 2021 in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Freiburg und dem Amtsgericht Freiburg sog. besonders beschleunigte Verfahren gemäß §§ 417 ff. StPO durch. Danach kann die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren stellen, wenn das Verfahren hinsichtlich des Sachverhalts oder Beweislage zur sofortigen Verhandlung geeignet ist. Die Verurteilung erfolgt in 92 Prozent der Verfahren noch am selben Tag oder am Folgetag.

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft unter
mail: Pressestelle@stafreiburg.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 16:28

    POL-FR: Freiburg: Urteil im Beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen

    Freiburg (ots) - Wegen Diebstahls mit Waffen wurde ein 35-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt. Am Samstagmittag, den 08.11.2025, entwendete der Tatverdächtige in einer Filiale eines Textileinzelhändlers in der Freiburger Innenstadt eine hochwertige Jacke und ein T-Shirt im Wert von ca. 400 EUR. Bei der Begehung der ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 15:25

    POL-FR: POL-FR: Folgemeldung: Höchenschwand: Überfall auf Lieferwagenfahrer

    Freiburg (ots) - Aufgrund neuerer Erkenntnisse durch die Kriminalpolizei soll es sich bei dem vermeintlichen Fluchtfahrzeug um ein schwarzes Auto gehandelt haben. Außerdem sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach der weiblichen Person, die an der Bushaltestelle in der Waldshuter Straße gestanden haben soll. Diese wird als wichtige Zeugin dringend gebeten, sich bei ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 15:22

    POL-FR: Korrekturmeldung: POL-FR: Rickenbach: Gegenverkehr bei Überholvorgang übersehen

    Freiburg (ots) - In der Meldung wurden die Fahrenden vertauscht. Im Dacia fuhr die 53-Jährige und der Traktor wurde durch den 30-Jährigen gefahren. Ursprungsmeldung: Freiburg Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 07.00 Uhr kam es auf der L152 zwischen Rickenbach und dem Ortsteil Altenschwand zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren