POL-FR: POL-FR: Folgemeldung: Höchenschwand: Überfall auf Lieferwagenfahrer

Folgemeldung: Höchenschwand: Überfall auf Lieferwagenfahrer

Freiburg

Aufgrund neuerer Erkenntnisse durch die Kriminalpolizei soll es sich bei dem vermeintlichen Fluchtfahrzeug um ein schwarzes Auto gehandelt haben. Außerdem sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach der weiblichen Person, die an der Bushaltestelle in der Waldshuter Straße gestanden haben soll. Diese wird als wichtige Zeugin dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Erstmeldung:

POL-FR: Höchenschwand: Überfall auf Lieferwagenfahrer

Freiburg Am Freitagmorgen, 07.11.2025, gegen 06:00 Uhr soll nach bisherigen Erkenntnissen ein 52-jähriger Lieferwagenfahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe gezwungen worden sein, aus seinem Lieferwagen auszusteigen. Die beiden bislang unbekannten Täter durchsuchten im Anschluss den Laderaum des Lieferwagens. Da dieser leer war, wurde nichts entwendet. Der Fahrer wurde im Laderaum eingeschlossen, konnte sich jedoch selbstständig befreien und die Polizei informieren. Er verfolgte die flüchtenden Tatverdächtigen, die mit einem Kleinwagen davongefahren sein sollen, verlor diese aber aus den Augen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Freitagmorgen in der Waldshuter Straße in Höchenschwand Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem wird eine Person gesucht, die an der Bushaltestelle in der Waldshuter Straße gestanden haben soll. Diese könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07761 934 500 entgegen.

