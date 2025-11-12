PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Rollstuhlfahrerin beim Ausparken angefahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bei der Verkehrspolizei Waldshut wurde nachträglich ein Unfallgeschehen angezeigt, welches sich bereits am Donnerstag, 06.11.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Kugelrain in St. Blasien zugetragen haben soll. Nach bisherigen Angaben, soll eine im Rollstuhl sitzende Frau, die von einer männlichen Person geschoben wurde, durch ein rückwärts ausparkendes Auto angefahren worden sein. Nach dem Unfall soll es auf dem Parkplatz zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen dem Autofahrer und dem Rollstuhlschiebenden Mann gekommen sein. Dabei soll ein Zeuge schlichtend in den Streit eingegriffen haben, wodurch eine drohende körperliche Auseinandersetzung verhindert worden sein soll. Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen auf dem Supermarkparkplatz beobachtet haben oder den anschließenden Streit wahrgenommen haben. Der Mann, der die Streitenden getrennt haben soll, wird dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizei als Zeuge zu melden. Die Verkehrspolizei ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

