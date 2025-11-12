Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr soll auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Güterstraße eine VW Golf angefahren worden sein. Dabei entstand ein Sachschaden an der hinteren Stoßstange von ungefähr 500EUR. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter 07623 7404 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell