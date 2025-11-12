Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

2.Folgemeldung:Weil am Rhein: Tödlicher Verkehrsunfall mit Linienbus -mehrere verletze Personen

Freiburg

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ist in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Lörrach mit der Ermittlung des Unfallhergangs, sowie der Befragung aller beteiligten Personen, beschäftigt. Nach ersten Einschätzungen dürfte durch den Unfall ein Sachschaden von ungefähr 115.000 Euro entstanden sein. Der Bus soll durch einen Gutachter auf technische Mängel überprüft werden. Ein Ergebnis ist hier erst in einigen Wochen zu erwarten. Aufgrund der vorliegenden Videoaufnahmen ist bekannt, dass mehrere, bislang unbekannte Personen, vor dem herannahenden Bus davongerannt sind. Diese Personen werden als wichtige Zeugen dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Weil am Rhein unter Tel. 07621 98000 zu melden. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr erreichbar.

1. Folgemeldung: Weil am Rhein:

Tödlicher Verkehrsunfall mit Linienbus - mehrere verletze Personen

Nach derzeitigem Kenntnisstand kollidierte der Linienbus aus noch unbekannter Ursache beim Anfahren aus einer Haltestelle zunächst mit einem geparkten Taxi, welches auf ein weiteres Taxi geschoben wurde. Sodann fuhr der Bus in die Hauptstraße in Richtung Friedensbrücke ein, wo es zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw kam, welcher durch den Zusammenstoß gegen einen Baum abgewiesen wurde. Anschließend fuhr der Bus auf einen weiteren Pkw auf, wodurch der Bus nach links auf den Gehweg abgewiesen wurde. Auf dem Gehweg wurden im weiteren Verlauf zwei Personen von dem Bus erfasst. Darunter die 34-jährige Verstorbene und ein Kind, welches schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert wurde. Weitere Personen verletzten sich bei dem Versuch sich in Sicherheit zu bringen leicht und konnten noch vor Ort ambulant behandelt werden. Der Bus setzte seine Fahrt fort und geriet über die Hauptstraße in den Gegenverkehr. Vor der Friedensbrücke kollidierte der Bus noch mit zwei weiteren Fahrzeugen, bevor er zum Stehen kam.

Der Linienbus wurde beschlagnahmt und wird im weiteren Verlauf der Ermittlungen zur Klärung eines möglichen technischen Defekts durch einen technischen Sachverständigen begutachtet.

Die genaue Anzahl der durch das Geschehen Betroffenen kann noch nicht benannt werden, da sich Personen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits entfernt hatten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mussten drei Verletzte in stationäre Behandlung.

Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren über 15 Streifenwagen im Einsatz. Die Unfallstelle war bis 19:30 Uhr gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weshalb hierzu noch keine Angaben gemacht werden können.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Geschädigte, die mit ihren Fahrzeugen dem Linienbus ausweichen mussten, sowie Passanten, die durch den Linienbus gefährdet wurden.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ist unter der Telefonnummer 07621 9800 0 rund um die Uhr erreichbar.

Erstmeldung: Weil am Rhein:

Tödlicher Verkehrsunfall mit Linienbus - mehrere verletze Personen

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Weil am Rhein kurz vor der Friedensbrücke. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein Linienbus mit mehreren Autos und erfasste Personen. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine 34-jährige Frau getötet und mehrere Personen verletzt. Zur Unfallursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz, weshalb rund um die Hauptstraße, die Müllheimer Straße und der Basler Straße derzeit Straßensperrungen vorliegen. Es waren auch zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Es liegen derzeit keine Hinweise auf einen Anschlag vor.

