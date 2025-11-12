POL-FR: Weil am Rhein/ Friedlingen: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 09.11.2025, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 18 Uhr wurde in der katholischen Kirche in Wehr ein Opferstock aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes dürfte gering sein, da dieser zuvor erst geleert wurde. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Sonntag rund um die katholische Kirche und am Kirchplatz verdächtiges wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Wehr ...

