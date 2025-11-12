PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Friedlingen: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich gewaltsam zwischen Montag, 10.11.2025, 08.00 Uhr und Dienstag, 11.11.2025, 07.15 Uhr Zutritt in eine Werkstatt in der Kleinhüninger Straße. Der oder die Täter entwendeten einen Winkelschleifer der Marke Mirka und einen Schlüsselbund. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro, der Diebstahlschaden auf rund 600 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Kleinhüninger Straße gemacht haben.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

