Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Opferstock in Kirche aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.11.2025, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 18 Uhr wurde in der katholischen Kirche in Wehr ein Opferstock aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes dürfte gering sein, da dieser zuvor erst geleert wurde. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Sonntag rund um die katholische Kirche und am Kirchplatz verdächtiges wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Wehr ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

