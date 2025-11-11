POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Auto mit kaputter Heckscheibe - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 09.11.2025, im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:20 Uhr ging eine Heckscheibe eines im Sportplatzweg geparkten Audi mit auswertigem Kennzeichen zu Bruch. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges im Sportplatzweg beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
