Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 09.11.2025, 21 Uhr bis Montag, 10.11.2025, 11:45Uhr wurde ein in der Straße "Lochhäuser" geparkter Ford Lieferwagen beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr zu nah und touchierte den Außenspiegel, welcher dadurch erheblich beschädigt wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 350 Euro. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

