Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlich entwendete Kupferrohre sichergestellt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Elf mutmaßlich entwendete Kupferrohre sichergestellt hat die Polizei am Dienstag, 11. November 2025, im Deichelweiherweg im Freiburger Stadtteil Wiehre.

Die jeweils fünf Meter langen Rohre im Gesamtwert von rund 700 Euro, die vermutlich zum Bau von Heizungs- oder Trinkwasserleitungen vorgesehen sind, lagen auf dem Gelände einer Schule. Ein aufmerksamer Bürger meldete den Fund der Polizei.

Bislang konnte der rechtmäßige Besitzer nicht ermittelt werden. Geschädigte, denen die Kupferrohre möglicherweise entwendet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882-4421 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

