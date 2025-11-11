Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Verkehrsunfall auf der B294 - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 11.11.2025, gegen 08:20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der B294 in Fahrtrichtung Freiburg, kurz nach der Ausfahrt Denzlingen/Suggental.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein weißer Kleinwagen mit einem dunklen SUV, der sich am Stauende des vorherrschenden Berufsverkehrs befand. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Beide Fahrzeugführer wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen zur medizinischen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Die Polizei Waldkirch bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 07681 / 40740 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell