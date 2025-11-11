PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: BMW auf Parkplatz im Rebacker beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.11.2025 zwischen 17.45 Uhr und 20.20 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Straße Rebacker, Höhe Hausnummer 43, ein BMW X5 beschädigt. Vermutlich wurde der Streifschaden in Höhe von rund 1000 Euro beim Vorbeifahren verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

