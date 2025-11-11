Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Brandlegungen in der Dietenbachstraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Bereich der Dietenbachstraße in Freiburg haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen, 9.11.2025, gegen 4 Uhr, im Umkreis von rund 100 Metern gleich mehrere Brände gelegt.

Zunächst gerieten die Kunststoffplane eines Anhängers, eine Hecke sowie ein danebenliegender Fahrradunterstand mit zwei Fahrrädern und einem Rasenmäher in Brand.

Kurz darauf wurden außerdem zwei Mülltonnen in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr Freiburg war sehr schnell vor Ort und konnte alle Brandstellen zügig löschen.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine genauen Angaben vor.

Die Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761 / 897878-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 / 882-4221) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell