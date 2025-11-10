Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kollision zwischen zwei Autos - Unklarer Hergang - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 13:00 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem Kia und einem Mercedes in Wehr auf dem Beschleunigungsstreifen von der B518 auf die B 34 in Richtung Bad Säckingen. Der 32-jährige Kia-Fahrer und der 40-jährige Mercedes-Fahrer gaben vor Ort unterschiedliche Unfallhergänge an, weshalb das Polizeirevier Bad Säckingen Zeugen sucht, die den Unfallhergang beobachtet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell