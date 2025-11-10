Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fußgänger zum Ausweichen auf die Straße genötigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der Hans-Adolf-Bühler-Straße eine Auseinandersetzung zwischen einem 78-jährigen Fußgänger, der mit seinem Enkel auf dem Gehweg gelaufen war und einer Anwohnerin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich die 58-jährige Anwohnerin in den Weg gestellt haben und Großvater und Enkel am Weitergehen auf dem Gehweg gehindert haben. Beide wichen daraufhin auf die Fahrbahn aus, um an der 58-Jährigen vorbei zu gehen. Im weiteren Verlauf soll die 58-jährige die beiden angegriffen haben. Durch den Tumult wurde ein bislang unbekannter Zeuge auf die Situation aufmerksam und unterstützte den 78-Jährigen und sein Enkelkind. Die Hintergründe für das Verhalten der Frau ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach dem Zeugen, der dem Senior und dessen Enkelkind zu Hilfe kam. Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, die den Sachverhalt beobachtet haben. Das Polizeirevier Lörrach ist unter der Telefonnummer 07621 176 0 rund um die Uhr erreichbar. Der Polizeiposten Steinen während der Öffnungszeiten unter 07627/970250.

