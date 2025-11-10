PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Überfall auf Lieferwagenfahrer

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 07.11.2025, gegen 06:00 Uhr soll nach bisherigen Erkenntnissen ein 52-jähriger Lieferwagenfahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe gezwungen worden sein, aus seinem Lieferwagen auszusteigen. Die beiden bislang unbekannten Täter durchsuchten im Anschluss den Laderaum des Lieferwagens. Da dieser leer war, wurde nichts entwendet. Der Fahrer wurde im Laderaum eingeschlossen, konnte sich jedoch selbstständig befreien und die Polizei informieren. Er verfolgte die flüchtenden Tatverdächtigen, die mit einem Kleinwagen davongefahren sein sollen, verlor diese aber aus den Augen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Freitagmorgen in der Waldshuter Straße in Höchenschwand Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem wird eine Person gesucht, die an der Bushaltestelle in der Waldshuter Straße gestanden haben soll. Diese könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:56

    POL-FR: Jestetten: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag, 07.11.2025, 20:00 Uhr auf Samstag, 08.11.2025, 9:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus im Kohlfirstweg im Jestetter Ortsteil Altenburg einzudringen. Da die Tür den Einbruchsversuchen standhielt, konnte der Einbruch durch die Täterschaft nicht vollendet werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:55

    POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Tageswohnungseinbruch

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 09.11.2025, wurde um 18:15 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Bergseestraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Hauses. Die Räumlichkeiten, sowie darin befindliche Möbel wurden durch die Täterschaft durchsucht. Über die Höhe des Diebesgutes können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:54

    POL-FR: Eggingen: Einbruch in Wohnhaus

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 07.11.2025, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis Mitternacht wurde in ein Wohnhaus in der Mettinger Straße in Eggingen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen eines Wohnhauses. Dieses, sowie darin befindliche Möbelstücke wurden durch die Täterschaft nach Wertgegenständen durchsucht. Über erlangtes ...

    mehr
