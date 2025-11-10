Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.11.2025, wurde um 18:15 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Bergseestraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Hauses. Die Räumlichkeiten, sowie darin befindliche Möbel wurden durch die Täterschaft durchsucht. Über die Höhe des Diebesgutes können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Sonntag in der Bergseestraße Verdächtiges wahrgenommen haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07761 934500 entgegen.

