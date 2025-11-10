PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.11.2025, wurde um 18:15 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Bergseestraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Hauses. Die Räumlichkeiten, sowie darin befindliche Möbel wurden durch die Täterschaft durchsucht. Über die Höhe des Diebesgutes können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Sonntag in der Bergseestraße Verdächtiges wahrgenommen haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07761 934500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

  • 10.11.2025 – 15:54

    POL-FR: Eggingen: Einbruch in Wohnhaus

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 07.11.2025, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis Mitternacht wurde in ein Wohnhaus in der Mettinger Straße in Eggingen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen eines Wohnhauses. Dieses, sowie darin befindliche Möbelstücke wurden durch die Täterschaft nach Wertgegenständen durchsucht. Über erlangtes ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:05

    POL-FR: Lörrach: Fußgänger von Pkw angefahren

    Freiburg (ots) - Ein Fußgänger wurde am Sonntag, 09.11.2025 gegen 17.10 Uhr auf der Wiesentalstraße/B317 leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zuvor beabsichtigte der 33 Jahre alte Fußgänger die B317 vor der Kreuzung Wiesentalstraße/ Tumtinger Straße/ Freiburger Straße zu überqueren, obwohl dort keine geeignete Fußgängerüberquerung vorhanden ist. Beim Überqueren der ...

    mehr
