Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Offenburg: Rollerfahrer stößt mit Streifenwagen zusammen und wird schwer verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen des Polizeipräsidiums Offenburg ist am Freitagnachmittag, 07.11.2025, ein 18-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Rollerfahrer gegen 14 Uhr die L99 von Offenburg kommend in Richtung Schutterwald. Eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung stellte an dem Roller augenscheinliche Mängel fest und wendete, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Der Streifenwagen überholte daraufhin den Roller und setzte sich vor diesen, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Dabei verringerte die Besatzung die Geschwindigkeit. In der Folge kam es zum Auffahrunfall. Bei dem Sturz verletzte sich der 18-Jährige schwer. Er wurde nach Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Rollerfahrer mutmaßlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 3.300 Euro geschätzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden Ermittlungen aufgenommen. Diese werden - wie in solchen Fällen üblich - nicht durch das betroffene Polizeipräsidium Offenburg, sondern durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Freiburg geführt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden.

Oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

