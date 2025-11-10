Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Auto überschlägt sich, Fahrzeuginsassen verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 08.11.2025, gegen 23:20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die B31, aus Fahrtrichtung Donaueschingen kommend, in Richtung Freiburg. Kurz nach der Gutachtalbrücke kam der Fahrzeugfahrer, nach derzeitigem Ermittlungsstand aus bislang unbekannten Gründen, nach links von der Fahrbahn ab, geriet hierbei ins Bankett, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich in der Folge mehrfach. Der 25-jährige Fahrer sowie seine 23-jährige Mitfahrerin wurden hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

