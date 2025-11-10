POL-FR: Schopfheim: Jugendliche mit Motorrad verunglückt - leicht verletzt
Freiburg (ots)
Mit ihrer 125er Maschine befuhr am Freitag, 07.11.2025 gegen 13.40 Uhr eine 16 Jahre alte Jugendliche die K 6352 von Kürnberg kommend talwärts in Richtung Fahrnau. In einer Linkskurve kam sie aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich die 16-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An ihrer Maschine entstand Sachschaden von rund 500 Euro.
md/ce
