POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am Freitag, 07.11.2025 zwischen 07.15 Uhr und 17.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Sonnhalde. Die Innenräume wurden betreten und sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Bargeld wurde entwendet. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Sonnhalde gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 07621/1760 in Verbindung zu setzen.

