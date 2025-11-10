Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Buchenbach/Falkensteig: 44-jähriger Mann vermisst - hier: Vermisster Mann aus Buchenbach tot aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Im Rahmen weiterer Suchmaßnahmen wurde am 09.11.2025, gegen 10 Uhr im Bereich Kirchzarten-Burg eine leblose Person im Höllenbach aufgefunden.

Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Verstorbenen um den seit 02.11.2025 vermissten Mann aus Buchenbach, nach dem in den vergangenen Tagen öffentlich gesucht worden war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkungen oder eine Straftat.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Fahndung bereitgestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden oder zu veröffentlichen.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

___________ Erstmeldung:

POL-FR: Buchenbach/Falkensteig: 44-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg Seit dem frühen Sonntagmorgen, 02.11.2025 wird ein 44-jähriger Mann aus Buchenbach-Falkensteig vermisst. Er machte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem braunen E-Bike der Marke Giant, Typ Fathom E+ EX2, auf den Weg von Kirchzarten nach Falkensteig, wo er nicht an seinem Wohnort eintraf.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- kräftige Statur - ca. 170cm groß - blaue Augen - braunes Haar - mit dunkler Jeans und schwarzem T-Shirt bekleidet - mit Neongelber Regenjacke bekleidet - hatte dunklen Rucksack und dunklen Fahrradhelm mitgeführt

Ein aktuelles Bild des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/(gelöscht)/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort rund um die Uhr entgegen.

