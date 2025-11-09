Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Folgemeldung: Weil am Rhein: Tödlicher Verkehrsunfall mit Linienbus - mehrere verletze Personen

Freiburg (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand kollidierte der Linienbus aus noch unbekannter Ursache beim Anfahren aus einer Haltestelle zunächst mit einem geparkten Taxi, welches auf ein weiteres Taxi geschoben wurde. Sodann fuhr der Bus in die Hauptstraße in Richtung Friedensbrücke ein, wo es zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw kam, welcher durch den Zusammenstoß gegen einen Baum abgewiesen wurde. Anschließend fuhr der Bus auf einen weiteren Pkw auf, wodurch der Bus nach links auf den Gehweg abgewiesen wurde. Auf dem Gehweg wurden im weiteren Verlauf zwei Personen von dem Bus erfasst. Darunter die 34-jährige Verstorbene und ein Kind, welches schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert wurde. Weitere Personen verletzten sich bei dem Versuch sich in Sicherheit zu bringen leicht und konnten noch vor Ort ambulant behandelt werden. Der Bus setzte seine Fahrt fort und geriet über die Hauptstraße in den Gegenverkehr. Vor der Friedensbrücke kollidierte der Bus noch mit zwei weiteren Fahrzeugen, bevor er zum Stehen kam.

Der Linienbus wurde beschlagnahmt und wird im weiteren Verlauf der Ermittlungen zur Klärung eines möglichen technischen Defekts durch einen technischen Sachverständigen begutachtet.

Die genaue Anzahl der durch das Geschehen Betroffenen kann noch nicht benannt werden, da sich Personen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits entfernt hatten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mussten drei Verletzte in stationäre Behandlung.

Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren über 15 Streifenwagen im Einsatz. Die Unfallstelle war bis 19:30 Uhr gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weshalb hierzu noch keine Angaben gemacht werden können.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Geschädigte, die mit ihren Fahrzeugen dem Linienbus ausweichen mussten, sowie Passanten, die durch den Linienbus gefährdet wurden.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ist unter der Telefonnummer 07621 9800 0 rund um die Uhr erreichbar.

Für Rückfragen ist die Pressestelle noch bis 17 Uhr telefonisch erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell