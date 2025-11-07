PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Versuchter Wohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 06.11.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 07.11.2025, 07.00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster an einem Wohnhaus in der Kettelerstraße in Tiengen zu öffnen. Das Fenster hielt dem Versuch stand, sodass der Einbruch nicht vollendet wurde. Die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Kettelerstraße wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Waldshut - Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 15:14

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Bremsenwirkung eingeschränkt - Auffahrunfall

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B500 kurz vor der Einmündung in die B 34. Ein 51-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der zuvor die B500 talwärts befuhr, konnte vor der Ampelanlage zur B 34 nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen wartenden Mercedes auf. Dabei entstand erheblicher Sachschaden ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 15:12

    POL-FR: Murg: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 11.00 Uhr beschädigte ein Bagger eine Gasleitung im Ziegeleiweg in Murg. Dies führte zu einem größeren Einsatz, bei dem neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch die Polizei und Mitarbeiter des Gasversorgers vor Ort waren. Die Örtlichkeit wurde weiträumig abgesperrt, nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Eine Aussage zur Höhe des entstandenen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 15:11

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein, an der Ecke Köllerstraße / Zeppelinstraße geparkter Audi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren