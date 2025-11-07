Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Versuchter Wohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 06.11.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 07.11.2025, 07.00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster an einem Wohnhaus in der Kettelerstraße in Tiengen zu öffnen. Das Fenster hielt dem Versuch stand, sodass der Einbruch nicht vollendet wurde. Die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Kettelerstraße wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Waldshut - Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

