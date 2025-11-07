PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 11.00 Uhr beschädigte ein Bagger eine Gasleitung im Ziegeleiweg in Murg. Dies führte zu einem größeren Einsatz, bei dem neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch die Polizei und Mitarbeiter des Gasversorgers vor Ort waren. Die Örtlichkeit wurde weiträumig abgesperrt, nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Eine Aussage zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht getroffen werden. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen und prüft, ob möglicherweise Vorschriften missachtet wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

