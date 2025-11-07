Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Unfall im Begegnungsverkehr Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 18:00 Uhr befuhren ein Peugeot und ein Lieferwagen die K 6551 zwischen den Weilheimer Ortsteilen Ay und Remetschwil in entgegengesetzter Richtung. In einer engen Kurve kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch Sachschaden von ungefähr 2.000EUR entstand. Beide, sowohl die 73-jährige Fahrerin des Peugeot als auch der 40-jährige Fahrer des Lieferwagens geben der Gegenpartei die Schuld am Unfall. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die hinter einem der beiden Fahrzeuge gefahren sind und den Unfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

