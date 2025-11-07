PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Kleines Wiesental: Fahrzeug auf Parkplatz im Geißbergweg beschädigt - 6000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Polo und nicht um einen Wohnanhänger

Ursprungsmeldung:

Kleines Wiesental: Fahrzeug auf Parkplatz im Geißbergweg beschädigt - 6000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstag, 04.11.2025, 17.00 Uhr und Mittwoch, 05.11.2025, 08.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Wohnanhänger, welcher auf einem Parkplatz im Geißbergweg, Einmündung Rathausgasse, geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Vermutlich wurde der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite beim Ausparken verursacht. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein orangerotes Fahrzeug gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.

md/tb

